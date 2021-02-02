Сын пермского девелопера учредил ИТ-компанию

Михаил Крепак — директор по развитию группы строительных компаний «Мегаполис», сын управляющего холдингом Леонида Крепака — стал соучредителем ООО «Айрент». Компания, по данным kartoteka.ru, займется разработкой компьютерного программного обеспечения. С 25 января этого года Михаил Крепак владеет 50% долей в уставном капитале «Айрент», вторым соучредителем общества числится Илья Блох, он же возглавил недавно организованную компанию.

Предприниматель Илья Блох занимается разработкой программного обеспечения, консультированием в этой области, а также числится совладельцем ООО «Бромедиа» (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий).

Михаил Крепак рассказал “Ъ-Прикамье”, что созданная ИТ-компания будет выполнять проекты, связанные с деятельностью управляющих компаний. «Это будет программное обеспечение, нацеленное на то, чтобы улучшить качество услуг управления недвижимостью»,— подчеркнул собеседник. Разработка такого программного обеспечения необходима в том числе для работы еще одного бизнеса Михаила Крепака — управляющей компании «Перминвестремстрой».

Кроме компании «Айрент», Михаил Крепак является соучредителем еще ряда компаний, среди них — ООО «Перминвестремстрой» (50%), которая управляет эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Директор по развитию «Мегаполиса» вместе с Леонидом Крепаком владеет также строительным ООО «Агрус». Кроме того, Михаил Крепак со структурой «Мегаполиса» ООО СЗ «Петрокоминвест» является соучредителем ТСЖ «Янаульская, 14».

Отметим, группа строительных компаний «Мегаполис» создана в 1995 году. Осуществляет организацию полного цикла строительного производства — от технического задания до сдачи готового объекта «под ключ». Группа построила и сдала в эксплуатацию многоквартирные дома, в том числе дом бизнес-класса «Онегин» в центре Перми (ул. Пушкина, 72) и «Губернiя» (ул. Пермская, 17), реконструировала более 15 тыс. кв. м площадей офисов, гостиниц и банков.