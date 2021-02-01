Кассация не стала рассматривать жалобу прокурора Башкирии по делу Булата Юмадилова

Шестой кассационный суд общей юрисдикции отказал в рассмотрении кассационной жалобы прокурора Башкирии Владимира Ведерникова на решение Советского районного суда Уфы, который в августе 2020 года признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова. В октябре ВС Башкирии оставил решение районного суда в силе.

В марте 2020 года Булату Юмадилову, возглавлявшему до этого времени Адвокатскую палату республики, было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). В СУ СКР тогда сообщали, что в декабре 2014 года Булат Юмадилов «в целях обогащения членов своей семьи», убедил высший исполнительный орган Адвокатской палаты — совет — в необходимости заключения договора аренды помещений на улице Валиди у своей тещи. При этом информация о конфликте интересов от совета была скрыта, как и данные о том, что помещения нуждаются в ремонте, а арендная плата выше рыночной. В результате, совет палаты, введенный, по версии следствия, в заблуждение, одобрил невыгодную для организации сделку. Ущерб, нанесенный палате, следствие оценивало в сумму более 5 млн руб.

Булат Баширов