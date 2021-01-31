Роскомнадзор сообщил о фейках в соцсетях про митинги

В социальных сетях началось распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов, сообщает Роскомнадзор. Распространение недостоверной информации незамедлительно блокируется, а распространители привлекаются к ответственности.

«На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций»,— говорится в сообщении Роскомнадзора.

Накануне несанкционированных акций 23 января Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. Речь идет о ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), вступившей в силу 10 января.

Позже представители TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» были вызваны в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в протестах. Роскомнадзор сообщал, что несмотря на требование Генпрокуратуры интернет-платформы своевременно не удалили около 170 противоправных призывов.

На прошлой неделе на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

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