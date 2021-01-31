В Москве закрыли еще несколько станций метро

По требованию полиции в Москве закрыли станции «Сухаревскую», «Красные ворота» и «Сокольники», сообщил департамент транспорта. Ранее были закрыты семь станций в центре столицы.

«По требованию полиции на вход и выход закрыты станции "Сухаревская" и "Красные ворота". Поезда проезжают эти станции без остановок»,— говорится в сообщении департамента. Позже ведомство опубликовало аналогичное сообщение о станции «Сокольники».

Вместе с тем власти отмечают, что движение поездов идет по графику. «Интервалы движения поездов соответствуют нормальному значению для выходного дня»,— говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в Москве из-за несогласованных акций в поддержку Алексея Навального закрыли станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Также в столице изменена работа наземного транспорта. Власти не исключают новых ограничений.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.