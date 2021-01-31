В Ижевске на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального прошли задержания Она состоялась на Центральной площади столицы Удмуртии

В столице Удмуртии сегодня прошла несанкционированная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Перед началом мероприятия, анонсированного в 12:00, на Центральной площади Ижевска и подступах к ней дежурили полицейские. Корреспондент “Ъ-Удмуртия” видел несколько сотрудников правоохранительных органов в сквере Победы, на перекрестке улиц Лихвинцева и Коммунаров. На ул. Пушкинской на парковке у Центральной площади, а также на парковке за зданием правительства стояли автозаки и машины полиции и Росгвардии.

В начале акции полицейские выстроились в линию со стороны Пушкинской и сомкнулись в квадрат, охватывая центральную часть площади до елки, окружив участников, при этом много людей находились по краям площади и у ближайшего кафе.

Сотрудники полиции призывали в громкоговорители граждан разойтись, отмечая, что мероприятие не санкционировано, и им грозит административная ответственность. Также призывы шли из стационарных динамиков, установленных на площади.

Через несколько минут к протестующим подошли отряд сотрудников Росгвардии в касках и с дубинками. Начались единичные задержания участников, людей относили или отводили к машинам, в частности, пройти к машине для проверки попросили молодого человека, который стоял со свернутыми транспарантами.

Среди задержанных оказался главный редактор издания Udm-info Алексей Чулков. Как он рассказал “Ъ-Удмуртия”, он фотографировал внутри кольца оцепления, когда получил удар сзади, и его понесли в автозак. Он сказал сотрудникам правоохранительных органов, что является журналистом, однако удостоверения или редакционного задания у него с собой не было. Его увезли в отделение полиции и опросили, после чего отпустили.

Пресс-служба главы и правительства Удмуртии заявила, что на площади в Ижевске были провокации. «Полиция оперативно задерживает зачинщиков и провокаторов. Главная задача силовых структур — обеспечение безопасности собравшихся на площади людей. Опасения по заезжему "десанту" из провокаторов подтвердились. Уже задержана группа, прибывшая из соседнего региона. Ее цель была в дестабилизации обстановки в Ижевске»,— говорится в сообщении.

В чем состояли провокации, сколько человек задержано и из какого региона, в пресс-службе главы и правительства не уточнили.

Ближе к 13:00 многие участники акции разместились по краям, часть столпилась у кафе, многие начали покидать площадь. В центре в основном оставались только полицейские, которые отодвинули участников к Пушкинской, а затем разошлись те, что стояли у кафе.

К 13:15 на площади оставались несколько полицейских и отдельных граждане и прохожие, акция фактически завершилась.

В оценке корреспондента “Ъ-Удмуртия” в акции приняло участие несколько сотен человек, значительно меньше, чем 23 января, когда граждане не только собрались на площади, но и прошлись по центральным улицам. По официальной информации пресс-службы главы и правительства Удмуртии, в несогласованном мероприятии приняли участие 200-250 человек. О количестве задержанных МВД по Удмуртии не сообщало, с пресс-службой ведомства связаться не удалось. По данным «ОВД-инфо», в Ижевске задержали 24 человека.

Михаил Красильников