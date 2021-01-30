Задержанного главреда «Медиазоны» отпустили после составления протокола

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из ОВД «Тверское» в Москве, сообщила «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алана Гамазова. Господину Смирному вменяют повторное нарушение порядка организации или проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Ему грозит штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток.

Господин Смирнов написал в Twitter, что ему вручили обязательство о явке в суд 3 февраля. Согласно копии протокола, опубликованной «Апологией протеста», причиной для преследования стал ретвит записи с фотографией вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина, подписью «Дмитрий Спирин за Навального» и информацией о готовящемся митинге. Автор твита, который ретвитнул господин Смирнов, шутливо обыграл внешнее сходство главного редактора «Медиазоны» и вокалиста «Тараканов».

Ранее главное управление МВД по Москве, не называя имен или фамилий, сообщало, что полицейские составили протокол в отношении 45-летнего москвича. «РИА Новости» со ссылкой на источник утвержали, что речь шла о господине Смирнове. По сообщению МВД, задержание прошло «по результатам проведения проверки по сообщению, размещенному в социальных сетях с призывами к гражданам принять участие в несанкционированной акции 23 января». Ранее господин Смирнов сообщал, что ему вменяли участие в акции, повлекшее создание помех транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Сергея Смирнова задержали 30 января, когда он вышел на улицу с пятилетним сыном. «Апология протеста» и сам господин Смирнов отмечали, что во время проведения акций в поддержку политика Алексея Навального главный редактор «Медиазоны» был дома. С заявлениями в поддержку Сергея Смирнова выступили «Новая газета», Znak.com, «Бумага», «МБХ-Медиа» и другие издания.

23 января в разных городах России состоялись несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На воскресенье, 31 января, запланированы очередные акции протеста, в связи с чем Москве будут введены серьезные ограничения. По требованию полиции составы поездов метро будут проезжать мимо центральных станций, а центр города будет закрыт для пешеходов и паркующихся машин. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».