В Москве задержали главного редактора «Медиазоны»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, когда он гулял с ребенком. Господин Смирнов сообщил, что ему вменяют участие в акции, повлекшее создание помех транспорту (ч.6.1 ст. 20.2 КоАП).

Господин Смирнов сказал, что во время протестов 23 января он был дома. «Апология протеста» сообщила, что журналиста поместили в камеру для задержанных в ОВД «Тверское».

Сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали на 31 января несогласованные акции в поддержку политика. Вчера, 28 января, Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест брата Алексея Навального — Олега, координатора столичного штаба оппозиционера Олега Степанова, юриста ФБК Любовь Соболь, основателя «Медиазоны» Марию Алехину и главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Их подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических правил на митинге 23 января. В связи с акциями на прошлой неделе по всей стране задержали больше 4 тыс. человек, следует из данных «ОВД-Инфо».

Подробнее о подготовке новых акций — в материале “Ъ” «Могут повторить».