Координатор нижегородского штаба Навального заявил о сложении полномочий

Глава штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов заявил о сложении полномочий. Видеоролик с обращением господина Трегубова к общественности опубликовали близкие к правоохранительным органам Telegram каналы.

«Я отказываюсь от своих полномочий, потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия. Я за закон и порядок, все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью», — заявил Роман Трегубов.

Он призвал нижегородцев соблюдать закон и порядок и не выходить на несогласованные акции протеста.

Накануне Канавинский райсуд Нижнего Новгорода арестовал Романа Трегубова на пять суток за организацию запланированного на 31 января митинга (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ) в поддержку Алексея Навального. Ранее в четверг его задержала полиция в рамках расследования уголовного дела о нарушении санитарно-эпедемиологических норм, по которому он проходит свидетелем. Это дело расследуют в нижегородском МВД после акции протеста 23 января, в которой участвовали более 3 тыс. нижегородцев. Роман Трегубов не участвовал в том митинге: еще утром его доставили в полицию, затем суд оштрафовал его на 25 тыс. руб. тыс. руб. за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). По сообщению нижегородского штаба Навального, в субботу к родителям Романа Трегубова, а также активистам Михаилу Бородину, Наталье Резонтовой и Марии Гарайс пришли с обысками.

Владимир Зубарев