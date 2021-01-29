Под Самарой в ДТП с участием микроавтобуса погибли 10 человек

В Самарской области при столкновении грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли десять человек. Еще 14 человек пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел возле села Заборовка Сызранского района на 873-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». В настоящее время спасатели уточняют количество людей, находившихся в микроавтобусе, а также личные данные погибших и пострадавших. Пожарно-спасательным подразделениям пришлось проводить работы по деблокировке пострадавших.

По данным СУ Следственного комитета России (СКР) по Самарской области, рейсовый микроавтобус следовал в Сызрань. На участке автодороги в районе аварии организовано реверсивное движение.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")»,— сообщили журналистам в СКР (цитата по ТАСС). Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства ДТП, говорится на сайте ведомства.

Андрей Сазонов, Самара