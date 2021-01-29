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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге за сутки выявили 2284 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса, в Петербурге — 2284. В Ленобласти COVID-19 подтвержден еще у 223 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

По данным портала «Стопкоронавиурс», в настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается 94,18 тыс. человек с коронавирусом. За период с начала пандемии в городе скончались 9622 жителя, причиной смерти которых стал COVID-19. За сутки летальную статистику пополнил еще 51 случай.

За четверг на коронавирусную инфекцию были протестированы 29385 человек.

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