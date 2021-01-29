Власти Ейского района отменили ранее согласованный пикет в поддержку Навального

Власти Ейского района отменили ранее согласованный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Заявку на проведение массового пикета численностью до 100 человек подал 25 января депутат совета Ейского района Александр Коровайный. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

28 января депутат написал, что власти согласовали проведение публичного мероприятия в форме пикета. Соответствующее объявление также появилось в пабликах краснодарского штаба Навального. Однако вечером того же дня господин Коровайный сообщил, что мероприятие отменяется.

«В 21 час ко мне приехал замглавы района Александр Шабанов, привез новое письмо. У людей давно нерабочее время. Александр сознался, что успел подтвердить журналистам факт согласования. Но пришла новая директива... Я пытался сделать все по закону. В уведомлении написал, что пикет будет проходить с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и с использованием дезинфицирующих средств», - отметил Александр Коровайный.

В документе об отказе в проведении публичного мероприятия, опубликованном депутатом, говорится, что это связано с действующим на Кубани режимом повышенной готовности из-за коронавируса. Информацию о запрете мероприятия в связи с пандемией "Ъ-Кубань" подтвердили в пресс-службе администрации Ейского района.

Наталья Решетняк