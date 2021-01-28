Земсобрание Пермского района вернулось к типовому положению о выборе главы

Земское собрание Пермского района на пленарном заседании отменило ранее внесенные изменения в положение о конкурсе по отбору главы района. Депутаты вернулись к типовому положению, предложенному администрацией губернатора Пермского края. По информации “Ъ-Прикамье”, это решение было принято единогласно. Новый конкурс планируется объявить на внеочередном заседании на следующей неделе.

Пост главы Пермского района стал вакантным в сентябре 2020 года, когда руководитель муниципалитета Александр Кузнецов, возглавлявший район с 2000 года, досрочно покинул должность. Первый конкурс на пост главы района не состоялся осенью 2020 года, так как депутаты не стали голосовать за кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Параллельно конкурсу земцы внесли в положение изменения, которые позволяли выбрать председателя комиссии с правом решающего голоса из представителей района, а не краевой власти. Депутаты также предусмотрели возможность принимать решения без участия представителей губернатора. Новым председателем комиссии был избран спикер земсобрания Николай Коцофан.

В январе 2021 года Пермский краевой суд отменил внесенные депутатами изменения.