Заммэра: в Москве смогут производить до 11 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц

Около 11 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» смогут производить ежемесячно в особой экономической зоне «Технополис "Москва"», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке особой экономической зоны "Технополис Москва", работающей в городе, в беспрецедентно короткие сроки, чуть более 3 месяцев, совместно с компанией "Р-Фарм" создали современнейшее производство по выпуску вакцины, которое подразумевает полный цикл производства. Начиная от выращивания соответствующего материала биологического и, соответственно, его соответствующей фасовки. Мы рассчитываем начало выпуска первых товарных партий на конец февраля. Если брать предельную производственную мощность данного завода, то речь идет об 11 млн доз вакцин ежемесячно»,— сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, заводу потребуется некоторое время для выхода на полную производственную мощность. Тем не менее власти рассчитывают, что даже в ближайшие месяцы будет производиться по несколько миллионов доз вакцин. Компания-производитель также рассматривает возможность экспорта продукции.

Ранее российская вакцина была одобрена в Иране, Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Венгрии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Как заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), финансирующий производство вакцины, в целом интерес к российскому препарату проявили более 30 стран.

О продвижении российской вакцины — в материале “Ъ” «"Спутник" вышел на орбиту».