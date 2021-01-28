Дороги Петербурга поделили на южные и северные Почти 6 млрд рублей на ремонт трасс освоят за два года ВАД и «Орион плюс»

Администрация Петербурга определила подрядчиков по двум конкурсам на ремонт дорог в городе на общую сумму почти 6 млрд рублей — это средства двухлетних контрактов с компаниями. По данным сайта госзакупок, дороги на севере за 2,994 млрд рублей отремонтирует ЗАО «ВАД», подрядчиком ремонта южных районов за аналогичную стоимость стало ООО «СК "Орион плюс"». При этом на оба конкурса заявки подали только эти компании, что не позволило снизить цену работ. Эксперты считают, что программа ремонта городских трасс должна быть масштабнее, а работ больше для всех дорожных предприятий.

Правительство Петербурга по итогам двух аукционов определило, кто будет осуществлять текущий ремонт дорог в городе в 2021–2022 годах на общую сумму почти 6 млрд рублей. Лоты разбиты на северную и южную часть города — каждый стоимостью около 3 млрд рублей. По обоим лотам единственными участниками конкурса стали соответственно ЗАО «ВАД» (совладельцем компании является Валерий Абрамов) и ООО «СК "Орион плюс"» (контролируется Петром Усовым). Это означает, что потенциального торга за контракт, при котором стороны могли снизить стоимость работ до 25%, не произошло и договор заключили по начальной цене. Эти компании не раз выигрывали тендеры администрации города.

Среди крупных дорожных компаний в городе также работают АО «АБЗ-Дорстрой», АО «ПО "Возрождение"», АО «Трест», АО «НИК». Например, в предыдущие годы победителями конкурсов становились «АБЗ-Дорстрой» и ПО «Возрождение», но и аукционов было больше — они разделялись по районам города. Кроме этого, в нынешнем году изменился срок договоров: вместо одного они длятся два года.

В 2021–2022 годах в северных районах города (Выборгский, Приморский, Курортный, Кронштадтский, Петроградский, Калининский, Красногвардейский, правый берег Невского) запланирован ремонт проспекта Энгельса, Коннолахтинской дороги, Ленинградской улицы до границы с поселком Песочное, улицы Восстания вдоль Финского залива в Кронштадте, Полюстровского проспекта и Арсенальной улицы, проспекта Большевиков, Рябовского и Пискаревского шоссе.

В южных районах Петербурга (Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский, Петродворцовый, Московский, левый берег Невского, Фрунзенский, Центральный, Колпинский, Пушкинский) реконструкцию продолжат на набережной канала Грибоедова, Обводного канала и набережной Крюкова канала, ремонту также подлежат Детская улица и Среднегаванский проспект, проспект Маршала Жукова, Ропшинское шоссе, Краснопутиловская улица, проспект Обуховской Обороны, Забалканский проезд, Полевая улица, а также Кузьминское шоссе и Академический проспект, крупнейшие объекты в центре — набережная реки Мойки и площадь Восстания.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) отмечают, что двухлетние контракты позволяют распланировать производство работ и приступить к ремонту «в самое ранее время», так как сроки проведения конкурсных процедур сложно спрогнозировать. «Например, разыграть конкурсные процедуры в одном году, а проводить работы уже в следующем. Кроме того, при подобных контрактах появляется возможность начать ремонт объекта в конце года и завершить уже в следующем»,— добавляют в ведомстве.

По сравнению с 2020 годом, в текущем году протяженность ремонтируемых дорог в Петербурге сократится более чем в 1,6 раза, до 89,5 км. Тротуарная часть будет отреставрирована в объеме 361,8 тыс. кв. м, а проезжая часть — 1,1 млн кв. м (655,8 тыс. кв. м и 2,4 млн кв. м годом ранее). Эксперты, опрошенные “Ъ”, признают, что объемы ремонта сокращаются, что ведет к кризисному состоянию дорог. По оценкам главы Ассоциации предприятий дорожного комплекса Санкт-Петербурга (АСДОР) Юрия Агафонова, чтобы поддерживать трассы в нормативном состоянии и покрывать недоремонт, ежегодно необходимо реконструировать 6 млн кв. м дорожного покрытия. В части бизнеса, предупреждают специалисты, сокращение программы ремонта и строительства рискует повлечь череду банкротств дорожных предприятий, что уже наблюдалось в 2017–2020 годах.

Яна Войцеховская