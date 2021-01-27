В Екатеринбурге переводчика с японского обвиняют в покушении на убийство двух девушек

Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в совершении двух покушений на убийство, в том числе несовершеннолетней девушки. По данным полиции, молодой человек является переводчиком с японского языка.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Сапегин, в сентябре прошлого года 25-летний екатеринбуржец заметил на остановке на улице Ленина несовершеннолетнюю девушку и решил убить ее. Он зашел за ней в автобус и после тоо как девушка вышла из автобуса проследовал за ней до одного из домов по улице Соболева. Зайдя за ней в подъезд он ударил ее ножом в спину и в живот. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия. Девушку удалось спасти.

Второй эпизод покушения на убийство произошел вечером 8 января 2021 года в Орджоникидзевском районе на девушку 2001 года рождения. Обвиняемый напал на нее у арки улице Краснофлотцев и проспекта Космонавтов.

«Испытывая к девушке внезапно возникшую личную неприязнь, обвиняемый вооружился имевшимся у него с собой ножом и с целью убийства причинил ей ранения в области головы и кисти левой руки. После этого молодой человек ретировался с места происшествия. Потерпевшая также выжила только благодаря своевременной медицинской помощи», — рассказал Александр Сапегин.

По данным СКР, выявленные и изъятые на начальном этапе расследования обоих преступлений улики позволили установить, что оба преступления совершены одним человеком, а также получить данные о его приметах и возможном месте проживания. 15 января 2021 года полицейские задержали молодого человека. Обвиняемый находится под стражей, в отношении него будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

Как уточнили в СКР, 25-летнему екатеринбуржцу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух человек).

По данным начальника пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, молодой человек сознался в нападениях. «Взяли фигуранта на улице Шарташской, недалеко от места проживания – там он снимает квартиру с 2018 года. Зарегистрирован задержанный в Кургане. Ранее он в поле зрения силовиков не попадал, судимостей не имеет, не женат. Является переводчиком с японского языка, хорошо рисует. Зарабатывал себе на жизнь переводами и продажами своих картин. На учете у психиатра не состоял», — рассказал Валерий Горелых.

Как отметил господин Горелых, обвиняемый любит холодное оружие. Нож, с которым он напал на девушку, стоит около 5 тыс. руб. При осмотре его квартиры были найдены другие разнообразные ножи.