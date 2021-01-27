Арестованному в Екатеринбурге бразильцу отказали в политическом убежище

Управление по вопросам миграции МВД по Свердловской области отказало в предоставлении политического убежища гражданину Бразилии Эдуардо Фаузи, который находится под арестом в Екатеринбурге, сообщила начальник управления Ольга Петрова. «Оснований у Российской Федерации для предоставления ему политического убежища нет»,— добавила она.

Напомним, Эдуардо Фаузи был задержан в Екатеринбурге в начале сентября 2020 года. С декабря 2019 года он находился в международном розыске, суд Рио-де-Жанейро заочно арестовал его по обвинению в квалифицированном убийстве и совершении взрыва.

По версии следствия, он находился в составе группы из пяти человек, напавшей на продюсеров Portados Fundos ночью 24 декабря 2019 года. Подозреваемые забросали дверь студии бутылками с зажигательной смесью из-за съемок студией короткометражного фильма, где Иисус Христос был изображен геем. Сейчас он находится в СИЗО №1, срок его ареста продлен до 3 марта.

Михаил Мананников