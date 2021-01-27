Следствие решило освободить совладельца Merlion

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) решил изменить меру пресечения одному из фигурантов скандального уголовного дела о предполагаемом покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) Вячеслава Симоненко — бывшего гендиректора Merlion — одной из крупнейших дистрибуторских компаний на российском IT-рынке. СКР просит перевести из СИЗО под домашний арест одного из главных обвиняемых, Олега Карчева. Решение по ходатайству еще не вынесено.

Ранее по решению Хорошевского райсуда, в который обратилось следствие, были взяты под стражу совладельцы компании Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин. По первоначальной версии СКР, через господина Левина акционеры заказали покушение на господина Симоненко, которому якобы были должны $4,5 млн. Исполнителями выступили два участника боевых действий на востоке Украины, забросавшие в сентябре 2015 года дом предпринимателя под Красногорском бутылками с зажигательной смесью.

Сам господин Симоненко, ночевавший с семьей в соседнем еще недостроенном здании, не пострадал, а его брат, ставший очевидцем поджога (дело также возбуждено по ст. 167 УК), потушил огонь. Первым был задержан один из исполнителей, в рамках явки с повинной рассказавший ФСБ о предполагаемых заказчиках акции. Последние свою вину категорически отрицали, возможно, отчасти убедив в этом и следствие. Во всяком случае, СКР направил в Хорошевский райсуд ходатайство о переводе подозреваемого Олега Карчева под домашний арест.

Подробнее об уголовном деле акционеров Merlion читайте в материале “Ъ” «Напалм от совладельцев».

Николай Сергеев