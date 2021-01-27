Полеты губернатора на вертолете обойдутся нижегородскому бюджету в 47 млн рублей

Управление делами правительства Нижегородской области направит 47 млн руб. на техническое обслуживание и выполнение полетов вертолета Ми-8МТВ-1, который используется губернатором для передвижений внутри региона. В соответствии с контрактом, заключенным с АО «Русские вертолетные системы», вертолет будет совершать нерегулярные пассажирские перевозки на местных линиях. При этом его нельзя будет использовать для осмотра достопримечательностей с воздуха. Данные о контракте опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Стоимость контракта формируется из постоянной и переменной частей. Фиксированный тариф на услуги и работы по летной эксплуатации воздушного судна составляет более 2,32 млн руб. в месяц с учетом НДС и включает в себя фиксированный платеж за техническое обслуживание, оплату труда пилотов, производственные расходы в аэропорту, медицинский осмотр, страхование жизни и доставку экипажа к месту базирования, диспетчерское обслуживание.

Переменная стоимость производственных работ включает в себя расходы на топливо и ГСМ, работы по обеспечению заправки и непосредственной подготовки воздушного судна к полету, аэронавигационное обслуживание. Стоимость производственных расходов на один летный час с учетом НДС составляет 154,7 тыс. руб. В общей сложности на эти цели за год планируется направить 19,08 млн руб. при условии, что нижегородские чиновники будут использовать вертолет по 10 часов 17 минут в месяц.

Андрей Репин