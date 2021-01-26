Ярославские ученые осуждены на условные сроки за передачу технологий Китаю

В Ярославской области двух бывших сотрудников рыбинского завода «ОДК-Сатурн» суд приговорил к условным срокам лишения свободы за незаконную передачу в Китай технологий, которые могут быть использованы в том числе и в военных целях, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на информацию Ярославского областного суда.

По данным суда, одного из ученых, Александра Виноградова, приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему также назначен штраф в размере 800 тыс. руб. Второй ученый, Александр Красильников приговорен к трем годам условно с испытательным сроком 2,5 года.

По данным суда, в апреле 2018 года Александр Виноградов, который с 1996 года по 2017 год работал в компании «ОДК-Сатурн», заключил с китайским институтом договор по созданию для китайской стороны полного технологического цикла точного литья.

«Александр Виноградов обладал необходимыми теоретическими и практическими знаниями об особенностях литья, а также был достоверно осведомлен, что интересующие иностранцев детали используются как при создании вооружения и военной техники, так и средств доставки оружия массового поражения»,— цитируют «РИА Новости» сообщение областного суда.

В суде отметили, что для выполнения работ Александр Виноградов привлек Александра Красильникова, который около 40 лет проработал на рыбинском предприятии и недавно уволился с завода.

«Ученые, пользуясь сохранившимися связями, обращались к не осведомленным об их преступных намерениях сотрудникам завода и получали от них научно-техническую информацию»,— отметили в суде, уточнив, что подсудимые были задержаны в октябре 2019 года.

Антон Антонов