Производство молока в Удмуртии за 2020 год выросло на 5,4%

В 2020 году объем валового производства молока в Удмуртии составил 870,8 тыс. тонн. Это на 44,29 тыс. тонн или 5,4% больше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Отметим, что производство молока в сельскохозяйственных организациях республики выросло за год на 6,1%, в фермерских хозяйствах — на 15,7%. Также выросла продуктивность дойного стада — с 6,52 тонны до 7,01 тонн в сельхозорганизациях и с 5,77 тонн до 6 тонн в хозяйствах.

Отметим, что среднегодовая цена закупа молока-сырья в Удмуртии составила 24,28 руб. за килограмм. Это на 1,11 руб. больше, чем в 2019 году. На 13 января 2021 года этот показатель составляет 25,18 руб., что на 1 руб. больше, чем годом ранее.