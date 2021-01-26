Сергей Злобин назначен советником губернатора и будет курировать Школу-800

Сергей Злобин оставил пост министра образования Нижегородской области, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства региона. С 26 января он назначен советником губернатора и будет курировать реализацию проекта Школа-800.

Образовательный комплекс будет включать три учебных корпуса в Автозаводском, Сормовском и Нижегородском районах и центр дополнительного образования на Бору. Школа рассчитана на 4550 учеников. Строительство в рамках концессии ведет ООО «Первая концесионнная компания "Просвещение"», которое обязалось вложить более 7 млрд руб. в проект.

«Это не только крупный инфраструктурный проект, но и создание школы с новым качественным образованием. Наша задача — чтобы к сентябрю была разработана передовая образовательная методика, а Школа 800 стала одной из лучших в стране. За прошедшие годы удалось накопить большой опыт и задать важнейшие направления развития. Сейчас важно продолжить эту работу»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

Исполняющей обязанности министра образования региона стала Ольга Петрова. Ранее она занимала должность проректора ННГУ по учебной работе, являясь доцентом кафедры университетского менеджмента и инноваций в образовании. «Ольга Петрова всю жизнь работает в регионе, прекрасно погружена в проблематику высшего образования, курировала ряд важных направлений в Нижегородском госуниверситете имени Лобачевского, включена в базу перспективных специалистов и управленцев программы “Команды правительства”»,— отметил губернатор.

Анастасия Еремина