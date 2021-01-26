В Петербурге планируется создать два государственных приюта для животных

В Петербурге планируется создать два государственных приюта для бездомных животных. Губернатор Александр Беглов поручил проработать соответствующий вопрос членам городского правительства.

В настоящее время в Петербурге работают 16 негосударственных приютов, в них содержатся 1,7 тыс. собак и 2 тыс. кошек. На конкурсной основе приюты получают средства на оплату коммунальных услуг. Около 5 тыс. животных в городе являются бездомными.

«Многолетняя практика показывает, что полностью избавиться от бродячих животных невозможно. Но и бросать их нельзя»,— добавил губернатор.