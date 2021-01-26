Проезд через арку у Чкаловской лестницы перекроют до 31 июля

Участок дороги в арке Чкаловской лестницы на Нижневолжской набережной перекроют для движения транспорта с 8:00 8 февраля до 22:00 31 июля, сообщили в мэрии. Ограничение проезда связано с реконструкцией Чкаловской лестницы.

Как ранее сообщалось, работы по сохранению Чкаловской лестницы будет выполнять ООО «Фрегат», сумма контракта составила 159 млн руб. Ранее на объекте провели срочные ремонтные работы после того, как осенью 2019 года лестница частично обрушилась.

Подробнее — в материале “Ъ-Приволжье” «Госбюджет положат на ступени».

Анастасия Еремина