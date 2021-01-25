Schneider Electric возглавила рейтинг самых социально ответственных компаний мира

Исследовательская компания Corporate Knights опубликовала новую версию своего рейтинга наиболее социально ответственных компаний мира. На этот раз его возглавила французская Schneider Electric, в прошлом году занимавшая только 29-е место.

Corporate Knights публикует свой рейтинг уже 17 лет. В сам рейтинг попадают только публичные компании с годовой выручкой от $1 млрд. Кроме того, из списка исключаются те, кто использует ресурсы или технологии, которые наносят существенный вред окружающей среде (в общей сложности компания применяет 27 исключающих факторов). Оставшиеся компании оцениваются по 24 ключевым показателям, среди которых как экономические, так и социальные вроде инвестиций в зеленые источники энергии или присутствия представителей разных рас и полов в правлении. В итоговую версию рейтинга включают только 100 компаний.

Датский производитель ветряной электроэнергии Orsted, возглавивший прошлогодний рейтинг, на этот раз оказался на втором месте. На третьей строчке в этом году расположился Центральный банк Бразилии. Российских компаний в топ-100 не оказалось. Больше всего представителей в рейтинге у США (20), за ними расположились Канада (12) и Франция (9).

Кирилл Сарханянц