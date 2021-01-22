Ярославский сенатор добивается включения Рыбинска в Золотое кольцо

Сенатор от исполнительной власти Ярославской области Сергей Березкин на уровне Совета Федерации решает вопрос о включении Рыбинска в состав туристического маршрута «Золотое кольцо» России. Сегодня в Рыбинске этот вопрос сенатор обсуждал на встрече с главой города Денисом Добряковым, сообщил глава города на своей странице в соцсети.

«Сергей Березкин обещал поддержку на уровне Совета Федерации. Вхождение в проект позволит жителям переосмыслить свое восприятие города, его истории, его значимости в контексте с другими древними городами России. Понять, что Рыбинск интересен и для жителей, и для туристов. Кроме того, город может рассчитывать на федеральное финансирование на содержание части городских дорог, на восстановление исторического центра»,— написал господин Добряков.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что в ноябре 2020 года Сергей Березкин с предложением включить Рыбинск в число городов «Золотого кольца» России выступил на пленарном заседании Совета Федерации. Он отметил, что в Ярославской области в маршрут «Золотое кольцо» входят несколько городов и Рыбинск – достойный претендент на включение в проект.

«В 2021 году Рыбинск отмечает свой 950-летний юбилей. Статус древнего исторического поселения позволяет Рыбинску претендовать на включение в маршрут»,— отметил господин Березкин.

В настоящее время маршрут «Золотое кольцо» России включает в себя города: Сергиев Посад, Ярославль, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич.

Антон Антонов