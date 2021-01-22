На базе Тольяттинской больницы №5 построят корпус для пациентов с COVID-19

На территории Тольяттинской городской клинической больницы №5 построят модульное здание, в котором разместится приемно-диагностическое сортировочное отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

В здании будут находиться блоки шлюзования на чистую и грязную зоны, приемно-диагностический блок с кабинетами КТ, ЭКГ, УЗИ и лабораторией. В корпусе также разместятся коечный блок (51 место) и реанимационное отделение (20 мест).

Подобное здание возводится также на территории Самарской областной клинической больницы им. Середавина. Работу новых корпусов больниц планируется запустить летом текущего года.

Ани Айвазян