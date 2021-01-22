В Самаре и Тольятти за сутки выявили по 101 новому зараженному COVID-19

За прошедшие 24 часа в Самарской области были обнаружены 286 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 101 пришелся на Самару и еще столько же – на Тольятти. Об этом в пятницу сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«243 человека обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 43 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Всего за время пандемии по состоянию на сегодня в Самарской области зарегистрировано 37730 случаев коронавирусной инфекции. В общей сложности в регионе умерли 770 человек, у которых подтвердился COVID-19.

Последними в Самарской области скончались женщины 68, 72, 89 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также в регионе умерли женщина 67 лет с заболеванием эндокринной системы, мужчина 58 и женщина 64 лет с заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания. Кроме того, последними жертвами коронавируса стали женщина 54 лет с онкологией и женщина 68 лет с заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Георгий Портнов