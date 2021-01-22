В Югре подтвердили 217 новых случаев COVID-19

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в окружном оперативном штабе. По данным на 22 января, в округе за все время зарегистрировано 45 892 случая COVID-19, 42 434 жителя выздоровели.

За сутки в Югре зарегистрировано три летальных случая от коронавируса, за все время скончались 636 человек. Сейчас среди госпитализированных 99 человек находятся в тяжелом состоянии, включая 53 пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Большинство новых случаев выявлено в Сургуте, где заболели 35 человек, а также в Ханты-Мансийске (21), Нижневартовске (17) и Нягани (16). У 172 заболевших наблюдались признаки ОРВИ, у 41 была диагностирована пневмония. Еще четыре человека переносили коронавирус в бессимптомной форме.