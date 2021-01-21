«Почта России» свернула продажу пива в отделениях

«Почта России» приостановила эксперимент с продажей пива в своих отделениях, об этом в ходе пресс-конференции компании 21 января рассказал заместитель гендиректора по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

«Мы увидели в определенных регионах, в определенных отделениях спрос на эту услугу. Пока эксперимент приостановлен, пиво мы не продаем»,— сказал господин Волков. Гендиректор «Почты России» Максим Акимов уточнил, что компания продолжит рассматривать возможность продажи пива в отделениях.

О начале продажи пива в 3,2 тыс. отделений «Почты России» стало известно в январе 2019 года. На тот момент глава Минкомсвязи Константин Носков позднее заявил, что «Почта России» прекратит этот эксперимент в случае негативной реакции населения.

Дмитрий Шестоперов