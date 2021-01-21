Пассажиропоток аэропорта Анапы вырос в прошлом году на 10%

Международный аэропорт Анапа подвел итоги производственной деятельности за 2020 год, сообщает пресс-служба аэропорта. Пассажиропоток аэропорта достиг 1,8 млн пассажиров, что на 10% больше показателя 2019 года.

Самыми популярными направлениями из Анапы в 2020 году были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфа. Прирост трафика руководство аэропорта связывает с ограничениями выезда из России во время пандемии, в связи с чем авиакомпании начали активно развивать полетную программу на Черноморское побережье, в том числе в Анапу. Во второй половине лета аэропорт работал в условиях рекордного пассажиропотока. Всего за три летних месяца пассажиропоток аэропорта составил 1,1 млн пассажиров, что на 19% больше, чем летом 2019 года.

Анна Перова, Краснодар