Свердловский депутат Михаил Зубарев сдал документ на конкурс на пост мэра Екатеринбурга

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Зубарев сдал документы на конкурс на пост главы Екатеринбурга. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердил сам господин Зубарев.

«Как вы знаете ЛДПР участвует в выборах на всех уровнях. Это подсознательный вызов себе и модели, что все давно решено. Что касается выборов через муниципальную думу я участвовал в разработке законодательной базы, как депутат принимал решение о выборе главы, как депутат являлся участником конкурсной комиссии. Сегодня хочу получить опыт по ту сторону баррикад», — рассказал “Ъ-Урал” Михаил Зубарев.

Михаил Зубарев родился в 1984 году в Свердловске. В 2006 году окончил ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» по специальности юриспруденция. В 2015 году вновь окончил экономический университет по направлению подготовки магистратуры экономика. А в 2020 году окончил аспирантуру РАНХиГС.

С 2007 по 2010 год являлся сотрудником регионального отделения партии «Единая Россия». С 2010 по 2011 был помощником депутата областной думы регионального Заксобрания. С 2011 года по настоящее время является депутатом Заксобрания. Является руководитель фракции ЛДПР.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 января. Сам конкурс состоится 1 февраля. Пост главы Екатеринбурга вакантен после ухода в декабре прошлого года Александра Выскинского, который руководил городом с сентября 2018 года. Отметим, что временно исполняющий полномочия мэра Екатеринбурга Алексей Орлов также подать документы на участие в конкурсе по выборам мэра.