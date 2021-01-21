На портале госуслуг Татарстана открыли запись на вакцинацию от COVID-19

В Татарстане на портале госуслуг запустили сервис по записи на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Отмечается, что для записи на вакцинацию необходимо открыть соответствующий баннер на главной странице портала или выбрать услугу «Запись к врачу», после чего пользователь попадет на форму сервиса». Затем житель может выбрать удобное время для записи.

При этом записаться в медучреждения можно лишь по месту жительства.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России, в том числе и в Татарстане, с 18 января.

"Ъ-Казань"