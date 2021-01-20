Более 450 жителей Удмуртии записались на вакцинацию от коронавируса

За 19-29 января на вакцинацию от коронавируса на сайте госуслуги записались 467 жителей Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

«На данный момент для самостоятельной записи на вакцинацию через портал госуслуг доступны две даты — 23 и 30 января. За эти два дня в Удмуртии смогут записаться и привиться 820 человек. Еще 2,5 тыс. доз получат входящие в приоритетные категории сотрудники лечебных, образовательных и социальных учреждений»,— говорится в сообщении.

По данным на вечер 20 января, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 2,02 тыс. жителей Удмуртии. Из них 525 человек полностью завершили вакцинацию. На сегодняшний день в республику поступило 5,44 тыс. доз вакцины, еще 63,85 тыс. доз поступят в январе-феврале.

Ранее сообщалось, что Удмуртия занимает 7 место среди регионов России по количеству заявок на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг. На 19 января в республике зарегистрировали 140 желающих.