Удмуртия вошла в число лидеров по количеству заявок на вакцинацию от коронавируса

Удмуртия занимает 7 место среди регионов России по количеству заявок на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг. C 18 января в республике зарегистрировали 140 желающих, сообщает “Ъ” со ссылкой на вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко.

Отметим, что в ТОП-5 регионов по количеству записей на вакцинацию входят Москва (351 заявка), Самарская (232), Московская (230), Сахалинская (213) и Тюменская (178) области). Кроме того, господин Чернышенко привел данные по числу жалоб. Больше всего их поступило из Санкт-Петербурга (145), Новосибирской области (117), Краснодарского края (82), Москвы (76) и Ростовской области (71). При этом вице-премьер не уточнил, на что именно жаловались граждане.

Напомним, что 18 января в Удмуртии началась массовая вакцинация от коронавируса. Приоритет отдается гражданам старше 65 лет.