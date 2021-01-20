Прокуратура Башкирии вошла в банкротное дело Роскомснаббанка

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Башкирии о привлечении к участию в банкротном деле Роскомснаббанка в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Надзорное ведомство добивалось участия в процессе в связи с возможными нарушениями банка законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям. В качестве обоснования прокуратура представляла в суде обращение председателя ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, в котором говорилось о выявленных фактах кредитования Роскомснаббанком заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнить свои обязательства.

В ноябре прошлого года арбитражный суд республики отказал надзорному ведомству в ходатайстве о привлечении к процессу, посчитав, что на его текущем этапе не исследуются возможные нарушения банком требований законодательства.

Прокуратура обжаловала отказ в апелляции, указав, что невозможность участия в деле препятствует прокурорскому надзору. Апелляционная коллегия, отменяя решение первой инстанции, учла, что Центробанк отозвал лицензию у Роскомснаббанка из-за нарушений требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», недобросовестных действиях руководства банка, наличия угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Информация об операциях Роскомснаббанка, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в правоохранительные органы, говорится в постановлении.

Влада Шипилова