Вакансии удаляются

В регионах Сибири в ближайший год может сохраниться тенденция перевода сотрудников на удаленный режим работы, а часть офисов переформатируются в корпоративные коворкинги. Больше всего удаленные работники востребованы в сфере IT, продаж, строительства, образования и финансов. Эксперты полагают, что перевод сотрудников на дистанционку может стать необратимым процессом, так как такой режим позволяет как минимум экономить на организации рабочего места для сотрудника.



Количество вакансий с удаленным режимом работы в Сибири увеличилось за год на 23%. Если два года назад их было около 11 тыс., то в 2020 году — 14,5 тыс., следует из данных HeadHunter. Лидером по приросту в Сибири стала Новосибирская область (+69% и почти 40% всех удаленных вакансий в округе), рассказали в пресс-службе «HeadHunter Сибирь». «Это можно объяснить огромным спросом на IT-специалистов, которых готовы были нанимать удаленно, а Новосибирская область является одним из главных источников таких кадров»,— отметили в компании. На втором месте — Томская область (+31%), на третьем месте с динамикой +28% Омская область. В Красноярском крае прирост составил 8%. В остальных регионах эксперты не зафиксировали ярко выраженных трендов на увеличение доли вакансий с удаленным режимом работы. Кроме сферы IT, на которую приходится до 52% всех вакансий с дистанционной занятостью в Сибири, удаленные сотрудники оказались востребованы в продажах, образовании, финансовой сфере.

Эксперты рынка уверены, что спрос на удаленных работников сохранится и в 2021 году. «Во-первых, после прохождения пика пандемии некоторые сотрудники сами не захотят возвращаться в офисы, даже если им предложат такую возможность. Посмотрите соцсети, там постоянно случаются инсайды вроде „я привык работать дома“, „я не хочу возвращаться в офис“, „я могу быть эффективным, сидя у своего домашнего ноута в комнатных тапочках“. Большинство работодателей перестроили бизнес-процессы и коммуникации так, чтобы можно было работать, не находясь в одном общем пространстве. И у многих это получилось»,— говорит пресс-секретарь «HeadHunter Сибирь» Лилия Эсауленко. По словам руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой, среди плюсов удаленки дистанционные сотрудники «называют экономию на расходах на транспорт и бизнес-ланчи, затем идет снижение количества инфекционных контактов и возможность работать отовсюду, а главным недостатком — ненормированный рабочий день».

Региональный управляющий Альфа-банка в Новосибирске Андрей Фишер рассказал, что формат работы в филиале изменился весной: «Сотрудников, в частности бэк-офис, мы перевели в онлайн — это бухгалтерия, экономисты, отдел персонала, отделы по операционной деятельности банка. Это порядка 40%. Сейчас сотрудники могут выбрать три варианта работы в банке: удаленный, комбинированный и постоянный. Теперь банк становится коворкинг-пространством, куда сотрудники приходят за общением». В ГК «Обувь России» в прошлом году во время введения ограничительных мер на удаленную работу было переведено 70% сотрудников. «На текущий момент мы учитываем эпидемиологическую ситуацию в каждом городе, в котором у нас расположен магазин, в зависимости от обстановки принимаем решение. Если ситуация нестабильная, то мы оперативно переводим персонал на дистанционный формат работы. Что касается головного офиса компании в Новосибирске, то практически все сотрудники вышли на рабочие места»,— сказали в компании, отметив, что возможность работать удаленно предоставляется по желанию работников. В СГК сообщили, что с начала пандемии COVID-19 на предприятиях группы организован перевод на удаленный режим работы всех сотрудников, чьи обязанности могут выполняться дистанционно. «В настоящее время для более чем 500 сотрудников действует режим дистанционной работы — это 9,2% от численности работающих. До нормализации эпидемиологической обстановки в Новосибирской области СГК не планирует отказываться от дистанционного формата работы»,— сказал директор по управлению персоналом Новосибирского филиала СГК Константин Бережной. Директор по персоналу ООО «Сибирское стекло» Владимир Суворов рассказал, что большинство сотрудников предприятия работают на своих рабочих местах. «Это связано со спецификой промышленного предприятия: перевести на удаленку производственные процессы нельзя»,— пояснил он. Так же в режиме очного графика работают сотрудники АО «Экран — оптические системы». «Производство технически сложных изделий предполагает присутствие специалистов на своих рабочих местах, это касается не только конструкторов и технологов, но и административно-управленческого персонала»,— сказал директор по персоналу Алексей Ковалев.

Глава межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Сергей Карпекин считает, что в дальнейшем количество сотрудников, переведенных на удаленку, будет увеличиваться вне зависимости от количества заболевших коронавирусом. «Пандемия позволила сломать шаблон, что работать можно только из офиса. Удаленный формат может позволить сэкономить офисное пространство и расходы»,— говорит он. Многие почувствовали, что есть возможность сэкономить на издержках, согласен президент союза «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» Юрий Бернадский. Сейчас идет масштабная оптимизация бизнеса под новый формат, говорит он. В HeadHunter считают, что увеличение числа удаленных вакансий приведет к росту популярности идеи гибридных рабочих форматов, когда совмещается удаленная работа и работа в офисе. Переломный момент уже произошел, говорит директор RID Analytics Елена Ермолаева. «По нашим данным, доля свободных помещений в бизнес-центрах выросла, ряд собственников идут на снижение арендных ставок, многие в пандемию предоставляли арендаторам скидки. Однако есть сферы, где без личного общения не обойтись»,— говорит она.

Юлия Сасевич, Оксана Павлова, Дарья Решетникова