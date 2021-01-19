Краевой фонд капремонта незаконно начислил платежи на сумму 2 млн рублей

Фонд капитального ремонта Пермского края допустил нарушения при начислении платежей собственникам помещений многоквартирного дома по ул. Академика Веденеева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установила прокуратура, дом введен в эксплуатацию в сентябре 2014 года и включен в региональную программу капремонта с февраля 2015 года. Согласно региональному законодательству, обязанность по уплате взносов появляется только через четыре года и одиннадцать месяцев после внесения дома в базу капремонта. Однако представители фонда незаконно начислили жильцам дома платежи на сумму более 2 млн руб.

Прокуратура края внесла представление заместителю председателя правительства — министру ЖКХ и благоустройства региона, после чего фонд произвел перерасчет платежей.