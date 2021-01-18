Выработка и потребление электроэнергии в Удмуртии за 2020 год снизились на 5,4% и 6,6%

В 2020 году электростанции энергосистемы Удмуртии выработали 3,52 млрд кВт.ч электроэнергии. Это на 5,4% меньше, чем в 2019 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала. Снижение связано с уменьшением объема выработки на Ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на 3,9% и 7,9% соответственно.

Потребление электричества в республике также снизилось на 6,6% — до 9,05 млрд кВт.ч. Это связано введением карантинных мер из-за коронавируса, а также реализацией соглашения ОПЕК+.

Выработка и потребление в декабре составили 434,6,7 млн кВт.ч и 912 млн кВт.ч. По сравнению с декабрем 2019 года выработка выросла на 8,1%, а потребление осталось на том же уровне.