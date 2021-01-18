Генеральным директором «Башинформсвязь» стал Сергей Нищев

ПАО «Башинформсвязь» возглавил Сергей Нищев, сообщает пресс-служба компании. Ранее господин Нищев руководил подразделениями маркетинга и продаж в Поволжском филиале ОАО «Мегафон», а также работал в дирекции беспроводной связи ПАО «Ростелеком» и ПАО «Вымпелком» в Казахстане и России. В «Башинформсвязи» он сменил Сергея Алферова, который занимал пост генерального директора с июля 2019 года.

В компании отмечают, что господин Нищев «сосредоточится на укреплении позиций „Башинформсвязи“ на рынке, совершенствовании клиентского сервиса и реализации стратегии развития компании в регионе».

Анна Соколова