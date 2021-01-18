Великобритания потребовала освободить Навального

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб осудил задержание оппозиционера Алексея Навального и потребовал освободить его. 17 января господин Навальный вернулся после лечения из Германии в Россию, его задержали в аэропорту. Сейчас во 2-м отделе управления МВД по Химкам идет выездное заседание суда по иску ФСИН в отношении политика.

«Ужасает, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть незамедлительно освобожден. Вместо того, чтобы преследовать Навального, России следует объяснить, каким образом химическое оружие могло быть использовано на российской земле»,— написал господин Рааб в Twitter.

ФСИН заявила, что задержание господина Навального связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». С 29 декабря он находится в розыске «за многократное нарушение испытательного срока».

Ранее освободить Алексея Навального призвали глава МИД Германии Хайко Маас, глава Евросовета Шарль Мишель и госсекретарь США Майк Помпео. Страны Балтии предложили ЕС ввести санкции в ответ на задержание. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что цель заявлений западных политиков о задержании — отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса» в своих странах.

Подробнее о возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».