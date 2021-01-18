Уфимцы, придя в Дом республики, потребовали встречи с Радием Хабировым

Несколько десятков уфимцев пришли сегодня в Дом республики после оперативного совещания с требованием пропустить их на встречу с главой региона Радием Хабировым. Об этом в Facebook сообщил один из организаторов движения «Стоп БашРТС» Альберт Рахматуллин, которые вел прямую трансляцию мероприятия.

Люди, собравшись в холле здания, требовали встречи с главой Башкирии из-за платежей за отопление от «БашРТС». По их словам, министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев обманывает Радия Хабирова, заявляя, что жителям вернули 1 млрд руб. после перерасчетов. К собравшимся вышел заместитель руководителя администрации главы региона Урал Кильсенбаев, предложивший пройти в зал Башдрамтеатра и обсудить требования людей, однако собравшиеся отказались куда-либо идти и стали скандировать «Хабиров, выходи!»

Общаться с Борисом Беляевым люди отказались.

Анна Соколова