Жительницу Новосибирска обвинили в контрабанде из Казахстана свыше 2 тысяч капсул для похудения

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих препаратов для похудения. Об этом рассказала пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Ева Глушек.

По ее словам, 43-летняя жительница Новосибирска заказала из Казахстана средства для снижения веса. При этом сама подозреваемая решила не рисковать. Получателем товара она указала свою знакомую, а забрать посылку попросила своего сожителя. В бандероли общим весом свыше 4 кг таможенники обнаружили более 200 блистеров с маркировками «Билайт», «Куаймый», «Циклональное похудение волшебные бобы» и других препаратов для коррекции веса — всего около 2 тыс. капсул.

Согласно заключению экспертизы, содержание сильнодействующего вещества сибутрамина в них составило около 600 г.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу сильнодействующих веществ), наказание по ней — до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Илья Николаев