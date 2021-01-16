На Кубани 197 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 197 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе с начала пандемии достигло 30 769. Выздоровели за сутки 216 человек (за все время 21 115), умерли с коронавирусом 20 пациентов (за все время – 1181), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Республике Адыгея 65 новых случаев коронавируса. За время пандемии общее число заболевших достигло 12 211 человек. Выздоровели 84 человек (за все время 10 222), два летальных случая (за все время – 106 человек).

За последние сутки в России 24 092 подтвержденных случаев COVID-19 в 85 регионах. В том числе выявлено активно 3113 (12,9%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 544 623 случая(+0,7%) в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 590 смертей (за весь период по России умерло 65 085 человек). За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 311 человек (за весь период – 2 936 991).

Дмитрий Михеенко