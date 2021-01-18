Жизнь и судьба в сериале Петра Тодоровского «Полет» на ТНТ

25 января в 21:00 телеканал ТНТ и видеоплатформа PREMIER начнут показывать первый сериал Петра Тодоровского-младшего — психологическую драму «Полет» с впечатляющим актерским составом: Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Павел Табаков, Юлия Хлынина и др. Еще до выхода в эфир сериал получил мировое признание: завоевал главный приз международного кинофестиваля Serial Killer в Чехии, стал единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и вошел в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании, что позволит «Полету» встретиться с европейскими зрителями. У «Полета» — драмы, которая в сериальной форме наследует русской литературной и театральной традиции,— есть все шансы понравиться широкой международной аудитории.

Фабула «Полета» насколько проста, настолько и замысловата: сотрудники московской строительной фирмы собираются лететь в командировку, но в зале вылета понимают, что приехали не в тот аэропорт, и через некоторое время узнают о том, что их самолет разбился сразу после взлета. Чудом избежав смерти, герои начинают задумываться о жизни и о том, что каждый из них живет ее не так, как хочет на самом деле.

Фото: ТНТ

Раскрутить философскую тему в «Полете» и поднять важные жизненные вопросы помогает криминальная линия, умело вплетенная Петром Тодоровским (и режиссером, и сценаристом сериала) в сюжет. Поняв, что судьба будто подбросила им второй шанс, герои сериала соглашаются на финансовую аферу, которая сулит им кучу денег на осуществление мечты. Коллеги присваивают себе деньги фирмы в надежде, что они помогут пересобрать жизнь, однако в первой же серии зрители увидят флеш-форвард: окровавленные герои сидят в заброшенном здании и записывают свои мысли на диктофон. Значит ли это, что афера провалилась? Или она сразу не задалась? Почему, сидя в кругу, герои рассуждают о своей жизни? Эпизод оставляет массу вопросов и держит интригу.

Фото: ТНТ

Первая серия «Полета» — сложно устроенная махина, которая обещает зрителям большое приключение. По словам продюсеров сериала Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Перевал Дятлова», «Эпидемия», «Игра на выживание»), в сценарии «Полета» они увидели следование классической русской литературной традиции XIX века с ее метафизическими вопросами о том, что такое судьба, зачем человек приходит на этот свет, сам ли он кузнец своего счастья или заложник рока и т. д. Но не спешите записывать «Полет» в категорию серьезных «сериалов не для всех» — это сериал для широкой аудитории, в котором проводником к важным вопросам и открытиям становится жанр со всеми его законами и уловками. Вспомните «Во все тяжкие» — пожалуй, один из самых хитросплетенных жанровых аттракционов, который в финале приводит к возможности подумать о вечном.

Еще один сильный пойнт «Полета» — его кастинг. Градус актерской игры в сериале зашкаливает, ведь героев истории играют последователи русской классической театральной традиции из «Современника», МХТ имени Чехова, Театра наций и т. д. Интересно, что у всех персонажей «Полета» есть возможность раскрыться в полную силу благодаря структуре сериала: каждый эпизод посвящен истории одного человека.

Фото: ТНТ

Ира (Оксана Акиньшина) задумывается о своем браке, который давно трещит по швам, и находит в себе силы признаться в том, что она провалила задачу быть идеальной матерью. Для российской массовой культуры этот вывод довольно смелый. Жабенко (Михаил Ефремов) — эксцентричный алкоголик, который пытается забыть трагическое событие из прошлого с помощью добрых дел, но в разные моменты зависимости ставят ему подножки. Илюша (Павел Табаков) застрял на скучной работе и подавляет желание заниматься любимым делом — писательством. Дмитрий Юрьевич (Никита Ефремов) выясняет отношения с родителями, жертвуя карьерой. Катя (Евгения Добровольская) погружается в прошлое, в сложные отношения с мужем и взрослыми детьми. Котенок (Юлия Хлынина) бунтует против родителей и ищет себя, пытаясь вытеснить из памяти старую травму.

Фото: ТНТ

Через калейдоскоп образов и характеров Тодоровский показывает жизнь, которая не получилась, и задается вопросом, в какой момент героям было бы не поздно все исправить. И здесь самое время вспомнить печоринский фатализм. Тодоровский действительно многое взял от традиций русской литературы и театра, чей авторитет силен во всем мире, и с помощью классических приемов вывел на первый план антигероев — людей со слабостями, недостатками и травмами. «Полет» — это взрослый, вдумчивый сериал, в который режиссер заложил идею о том, что не все в жизни подвластно человеку. Мысль спорная, однако именно она делает сериал цельным авторским высказыванием. Удачный микс сюжета с криминальной линией и философского подтекста позволяет сериалу работать на два фронта: для кого-то «Полет» станет захватывающим боевиком, для кого-то — высокой драмой. Выбирайте, что вам ближе.

Смотрите «Полет» с 25 января в 21:00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе PREMIER