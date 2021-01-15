Кузбасс привлек кредиты на 17 млрд рублей, увеличив госдолг на 57%

Государственный долг Кемеровской области за последний месяц 2020 года вырос на 57% и на 1 января 2021 года составлял 61,8 млрд руб., следует из материалов на официальном сайте региона.

Больше всего при этом выросла сумма привлеченных регионом коммерческих кредитов — с 6 млрд руб. до 23 млрд руб.

По данным сайта госзакупок, в конце 2020 года Минфин Кузбасса заключил восемь контрактов со Сбербанком на предоставление невозобновляемых кредитных линий для финансирования дефицита областного бюджета общей суммой 27,4 млрд руб. По условиям регион должен был выбрать их (полностью или частично) до конца 2020 года. Речь идет о пяти двухлетних кредитных линиях (в сумме на 15 млрд руб.) и трех с возвратом в течение одного года (на 12,4 млрд руб.) Ставка во всех случаях установлена в размере 5,25% годовых.

Дарья Решетникова