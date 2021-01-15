Против девушки, избивавшей сверстниц в Ярославле, возбудили два уголовных дела

В Ярославле правоохранительные органы возбудили два уголовных дела в отношении 22-летней местной жительницы, которая подозревается в двух эпизодах избиения девушек, произошедших в центральной части города.

Инцидент произошел на улице Свободы в Ярославле. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео избиения одной девушкой двух других. По данным УМВД, установлены личности пострадавших и подозреваемой в избиении. Уголовные дела возбуждены в отношении 22-летней девушки, которая подозревается в избиении 17-летней и 22-летней девушек.

Антон Антонов