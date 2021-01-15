Владелец ГК «Башмилк» Александр Никитин пробудет под арестом до середины февраля

Советский районный суд Уфы продлил до 16 февраля меру пресечения в виде содержания под стражей владельцу ГК «Башмилк» Александру Никитину. Заседание состоялось вчера. Господин Никитин находится в СИЗО №1 с октября прошлого года. Он является обвиняемым по пяти уголовным делам о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК) сотрудникам, мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ) и подозреваемым по двум делам о сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствие ходатайствовало о продлении ареста. Защита господина Никитина просила изменить меру пресечения на домашний арест, аргументируя тем, что предприниматель погасил задолженность перед третью сотрудников, выплатив 6,5 млн руб. Суд, как следует из решения, посчитал, что оснований для смягчения меры пресечения нет, так как на свободе «обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства, оказать давление на потерпевших, свидетелей».

Как сообщил "Ъ-Уфа" адвокат господина Никитина Дмитрий Олешко, защита намерена обжаловать продление ареста в Верховном суде республики.

Дарья Кучеренко