15 января, пятница
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

Приложение

Партнерские проекты

В Уфе планируется провести митинг против роста платежей за отопление

Координатор движения «СтопБашРТС» Иван Апаев направил в правительство Башкирии уведомление о проведении 31 января в 15:00 на площади перед уфимским Дворцом спорта двухчасового митинга «против коммунального грабежа», сообщил в Facebook сооснователь движения Альберт Рахматуллин. Как следует из фотокопии уведомления, в мероприятии планируется участие до 1 тыс. человек.

Напомним, что в декабре жители республики получили увеличенные по сравнению с предыдущими периодами счета за отопление. На эту проблему обратили внимание глава Башкирии Радий Хабиров, а затем депутаты Курултая. «СтопБашРТС» организовал сбор подписей за национализацию крупнейшего оператора тепловой энергии — БашРТС (входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО»).

Олег Вахитов


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

Мероприятие

партнерский материал

Профиль пользователя