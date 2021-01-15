В Уфе планируется провести митинг против роста платежей за отопление

Координатор движения «СтопБашРТС» Иван Апаев направил в правительство Башкирии уведомление о проведении 31 января в 15:00 на площади перед уфимским Дворцом спорта двухчасового митинга «против коммунального грабежа», сообщил в Facebook сооснователь движения Альберт Рахматуллин. Как следует из фотокопии уведомления, в мероприятии планируется участие до 1 тыс. человек.

Напомним, что в декабре жители республики получили увеличенные по сравнению с предыдущими периодами счета за отопление. На эту проблему обратили внимание глава Башкирии Радий Хабиров, а затем депутаты Курултая. «СтопБашРТС» организовал сбор подписей за национализацию крупнейшего оператора тепловой энергии — БашРТС (входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО»).

Олег Вахитов