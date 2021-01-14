Депутатов заставляют считать «цифру»

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес в региональное законодательное собрание проект закона, согласно которому депутаты и чиновники обязаны будут декларировать и публиковать сведения о наличии у них криптовалюты. Инициатива приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, согласно которому цифровая валюта признается имуществом и обязательна к декларированию. Эксперты считают, что могут возникнуть сложности с доказательством наличия у депутатов и чиновников ­криптовалюты.

Уже в этом году саратовские чиновники и депутаты будут обязаны декларировать наличие у них криптовалюты. Закрепляющий это законопроект в Саратовскую областную думу внес прокурор региона Сергей Филипенко. Как указано в пояснительной записке к законодательной инициативе, новая норма предлагается в связи с тем, что в июле прошлого года федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» произошло законодательное закрепление «финансовых активов, создаваемых и выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий». Согласно внесенным Генпрокуратурой РФ поправкам в законы «О противодействии коррупции» и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» цифровая валюта признается имуществом, которое лицам, замещающими государственные и муниципальные должности, необходимо включать в сведения о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В областной прокуратуре „Ъ“ пояснили, что возможно в ходе обсуждения депутатами законопроект будет скорректирован, но суть его не изменится. Инициативу рассмотрит комитет регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению.

В конце ноября аналогичную норму на уровне постановления уже ввел губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Согласно подписанному им документу, с 1 января по 30 июня 2021 года включительно чиновники областного правительства обязаны предоставлять «уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии)».

Требование распространяется также и на граждан, претендующих на замещение должностей в областном правительстве. Постановление было подписано 31 декабря 2020 года и опубликовано 4 января этого ­года.

О том, что российские чиновники будут обязаны декларировать наличие у них криптовалюты летом прошлого года заявлял генеральный прокурор России Игорь Краснов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает чиновников и претендентов на соответствующие должности предоставлять сведения о своих цифровых финансовых активах. В указе говорится, что госслужащие должны предоставлять уведомление о своих цифровых финансовых активах, цифровых правах, «включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права», утилитарных цифровых правах, а также о своей цифровой валюте. Также чиновники должны отчитываться о цифровых активах своих супругов и несовершеннолетних ­детей.

Депутат Саратовской облдумы единоросс Алексей Антонов положительно относится к нововведению. «Если депутат использует в своей деятельности электронные ресурсы и получает от этого доход, он должен его декларировать, а раньше этот процесс никак не контролировался. Есть способы обналичить биткоины и получить от этого доход, есть и депутаты, которые зарабатывают на этом, так что процесс получения средств от оборота цифровой валюты должен регулироваться. Речь не идет о том, что, имея криптовалюту, депутат не сможет работать»,— считает господин Антонов. При этом депутат отметил, что не знает случаев, чтобы кто-либо из коллег или чиновников скрывал доходы, выводя средства в криптовалюту.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что сложностей непосредственно с предоставлением информации о том, сколько у чиновника или депутата криптовалюты, возникнуть не должно, но тяжело доказать, что они действительно являются владельцами. Господин Делицын считает, что ни банк, ни государственный реестр справки об этом не выдаст. По его мнению, неясно, будут ли считаться документами представленные владельцем криптовалюты выписки и распечатки документами. «Кто будет удостоверять их подлинность? Какая организация может подтвердить, что чиновник действительно владеет этой криптовалютой? Достаточно ли будет подписи и печати нотариуса, что он видел некий электронный аккаунт? Чиновник может оказаться и умелым хакером, который взломал чужой аккаунт и выдал за свой. Понятно, что никому в здравом уме не придет в голову так поступать, но вопрос в том, как доказать, что криптовалюта принадлежит владельцу, если нет организаций, которые могут это сделать»,— отмечает эксперт. По его мнению, отчитывающимся придется представить цепочку сведений, начиная с банковских переводов на криптобиржу, указания курса криптовалюты на день ­покупки и т.п.

Сергей Петунин