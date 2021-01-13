DMR-радиостанции концерна «Созвездие» получили статус ТОРП

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Цифровые гражданские DMR-радиостанции концерна «Созвездие» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и были включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Статус присвоен приказом Минпромторга России на основании заключения Межведомственного экспертного совета.

Линейка новой DMR-аппаратуры включает переносные, автомобильные радиостанции и ретранслятор. Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR и могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, Росгвардии, МЧС, МВД, скорой помощи, логистических и транспортных компаниях, а также на предприятиях добывающих отраслей.

Новейшее оборудование отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры, попадание влаги. Устройства также обладают повышенной помехозащищенностью и защитой от прямого прослушивания. Серийный выпуск радиостанций начался в 2020 году.

«Присвоение статуса ТОРП новой DMR-аппаратуре концерна «Созвездие» позволит предприятию получать приоритет в конкурсах на закупку, проводимых государственными заказчиками и компаниями с государственным участием в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также участвовать в масштабных проектах с повышенными требованиями к телекоммуникационному оборудованию», – рассказал генеральный директор концерна «Созвездие» Михаил Артемов.

Справка о компании

АО «Концерн «Созвездие» осуществляет свою деятельность в трех направлениях:

Производство продукции военного назначения.

Производство продукции двойного назначения.

Производство продукции гражданского назначения.



Предприятие занимается разработкой и производством: высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы

и специальной техники, отвечающей потребностям Вооруженных Сил и других специальных формирований,

гражданской и телекоммуникационной продукции на основе последних научно-технических достижений и инновационных технологий,

программного обеспечения к ним.

